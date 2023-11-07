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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس: توطين الصناعات لايقتصر على احتياجات السوق الحالية فقط

خلال الزيارة
خلال الزيارة

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجلسة جهود الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي لمركبات السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة النقل وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص والدكتورة هايكا هارمجارت ممثلة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA.

 

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وتطرق الحديث في الجلسة عن توطين الصناعات المرتبطة بمركبات السكك الحديدية والمستهدف منها والتسهيلات والدعم المالي الذي يمكن أن يُقدم للمستثمرين في هذا الصدد، كما تطرقت الجلسة للخطط المستقبلية المتعلقة بصناعات المركبات والسيارات خاصة بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم بها إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيار ات والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية.

كما تناول الحديث إمكانية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل عدد من هذه المشروعات، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ذو الأولوية لدى الدولة المصرية.

وخلال الجلسة أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بالتقدم الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية وفقاً لاستراتيجية الهيئة التي بدأت منذ ٢٠١٥ وظهرت خطواتها واضحة من خلال حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر على مستوى العالم والثاني في إفريقيا في مجال الحاويات،  كما أن توطين صناعة مركبات السكك الحديدية من خلال مشروع نيرك بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية هو نتاج رؤية متكاملة تبنتها المنطقة الاقتصادية متعلقة بتوطين الصناعات التي يستوردها السوق المصري مثل صناعة المادة الفعالة للأدوية وصناعات السيارات والمركبات وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي تقوم بالشراكة في هذه المشروعات لدعم مستثمري القطاع الخاص لتشجيعهم على اقتحام صناعات جديدة.

و أوضح وليد جمال الدين خلال حديثه إلى أن توطين الصناعات غير مقتصر على احتياجات السوق المحلي الحالية فقط بل يمتد إلي استهداف توطين صناعة الوقود الأخضر بمختلف أنواعه لأنه طاقة المستقبل للمائة عام القادمة.

 واستعرض مدى سرعة خطوات المنطقة الاقتصادية في هذا الملف القائمة على توفير البينة التحتية اللازمة لهذه الصناعة ودراسة احتياجاتها المستقبلية، والعمل على استخدام الوقود الأخضر بدلاً من الغاز الطبيعي في عمليات تصنيع المنتجات لتكون المنطقة الاقتصادية مركزاً لمنتجات خضراء تتوافق مع اشتراطات واحتياجات الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن وليد جمال الدين حضر هذه الجلسة بعد أن شهد على توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بين شركة نيرك وشركة Hunan CRRC Intelligent ، وشركة Zhuzhou CRRC Times. Electric وشركة NORINCO international cooperation ، كما شهد توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي وتوريد وصيانة    GANZ Trailer Bogieذات السرعة التشغيلية ١٦٠كم/ساعة، وذلك بين شركة نيرك وشركة .GANZ MOTOR KFT

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