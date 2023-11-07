طارق السيد يكشف عن مفاجأة بشأن خليفة أوسوريو لقيادة الزمالك

يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عقب إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للأبيض.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك "باولو سوزا خارج حسابات الزمالك لقيادة الفريق".

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر الأحد الماضي، إقالة أوسوريو ومساعده الأجنبي بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي، وتكليف معتمد جمال بالمهمة الفنية للفريق بصفة مؤقتة لحين اتمام التعاقد مع مدرب جديد.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.