باحث: إسرائيل لديها مخططين تعمل عليهم لتهجير الفلسطينيين

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، عن كيفية التفكير داخل إسرائيل في ملف تهجير الفلسطينيين، بداية من بيور إيلاند وهو المفكر الاستراتيجي الأكبر لديهم، والذي كتب مخطط لتهجير الفلسطينيين في جزء من سيناء، لافتا إلى أن إسرائيل لديهم فكرتين أساسيتين في التهجير.

كيف يفكر الإسرائيليين في تهجير الفلسطينيين

وأضاف "عبود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الفكرة الأولى أن إسرائيل لن تتحمل تبعات القضية الفلسطينية، وهناك 22 دولة عربية يتحملوا ثمن حل القضية الفلسطينية، باعتبار أن غزة أهلها من السكان العرب، وبالتالي إسرائيل لن تقدم الحل للدول العربية على طبق من ذهب.

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن الفكرة الثانية فلسطين التاريخية لا تزيد عن 27 ألف كيلو متر مربع، وهي مساحة ضئيلة بالنسبة لهم، وأن هذه المساحة لا يمكن تقسيمها على اثنين، ويحتاجون عمق استراتيجي يحقق نظرية الأمن الإسرائيلية لنقل أي معارك مستقبلية في الأراضي العربية وليس العمق الإسرائيلي.

واستكمل، أن الفكرة الأولى هي مرفوضة، لأن القانون الدولي يرتب على الدولة المحتلة واجبتها، وأهم تلك الواجبات عدم نقل السكان من أراضيهم وإلا الوقوع في جريمة حرب، وثانيا العمل على حمايتهم السكان المدنيين، وهو ما يحدث عكسه في الوقت الحالي، وثالثا هو عدم نقل المستوطنين للأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي في الأرض المحتلة، وعدم منع المساعدات في وصولها للشعب المتضرر، وكل ذلك إسرائيل تخالف كل ذلك، وتتعمد ارتكاب جرائم الحرب.