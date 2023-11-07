عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: إسرائيل لديها مخططين تعمل عليهم لتهجير الفلسطينيين

محمد عبود أستاذ دراسات
محمد عبود أستاذ دراسات إسرائيلية

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، عن كيفية التفكير داخل إسرائيل في ملف تهجير الفلسطينيين، بداية من بيور إيلاند وهو المفكر الاستراتيجي الأكبر لديهم، والذي كتب مخطط لتهجير الفلسطينيين في جزء من سيناء، لافتا إلى أن إسرائيل لديهم فكرتين أساسيتين في التهجير.

كيف يفكر الإسرائيليين في تهجير الفلسطينيين 

وأضاف "عبود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الفكرة الأولى أن إسرائيل لن تتحمل تبعات القضية الفلسطينية، وهناك 22 دولة عربية يتحملوا ثمن حل القضية الفلسطينية، باعتبار أن غزة أهلها من السكان العرب، وبالتالي إسرائيل لن تقدم الحل للدول العربية على طبق من ذهب. 

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن الفكرة الثانية فلسطين التاريخية لا تزيد عن 27 ألف كيلو متر مربع، وهي مساحة ضئيلة بالنسبة لهم، وأن هذه المساحة لا يمكن تقسيمها على اثنين، ويحتاجون عمق استراتيجي يحقق نظرية الأمن الإسرائيلية لنقل أي معارك مستقبلية في الأراضي العربية وليس العمق الإسرائيلي. 

واستكمل، أن الفكرة الأولى هي مرفوضة، لأن القانون الدولي يرتب على الدولة المحتلة واجبتها، وأهم تلك الواجبات عدم نقل السكان من أراضيهم وإلا الوقوع في جريمة حرب، وثانيا العمل على حمايتهم السكان المدنيين، وهو ما يحدث عكسه في الوقت الحالي، وثالثا هو عدم نقل المستوطنين للأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي في الأرض المحتلة، وعدم منع المساعدات في وصولها للشعب المتضرر، وكل ذلك إسرائيل تخالف كل ذلك، وتتعمد ارتكاب جرائم الحرب. 

إسرائيل تهجير الفلسطينيين أحمد موسى القضية الفلسطينية قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

موضوعات متعلقة

بـ320 مليون دولار.. أحمد موسى يكشف تفاصيل صفقة قنابل ذكية جديدة لإسرائيل

معلومات خطيرة.. مخطط صهيوني جديد بعد رفض تهجير الفلسطينيين| فيديو

أحمد موسى يروي قصة مؤثرة عن المعاناة في غزة

طلب عاجل من أحمد موسى بعد تهديد إسرائيل بقصف غزة بالقنابل النووية

أحمد موسى: الرئيس السيسي حسم ملف القضية الفلسطينية بصورة نهائية

لو رجالة يطلعوا.. أحمد موسى يتحدى إعلام الجماعة الإرهابية على الهواء

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

محلل سياسي: موقف أمريكا بشأن تصرفات إسرائيل بدأ يتغير

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ