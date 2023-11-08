إيران: لم نتدخل قط في أي هجوم ضد القوات الأمريكية بسوريا والعراق

وجّهت إيران، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إدعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران، في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، على حد قولها.

واعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن "جميع الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدا أن "إيران لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية، في سوريا والعراق".

وأضاف المسئول الإيراني، أن “محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق”.