الشيخ عبدالله جهامة: أبناء سيناء شاركوا في حفر قناة السويس الجديدة بأموالهم ومعداتهم

قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن أبناء سيناء شاركوا في حفر قناة السويس الجديدة، باستخدام معداتهم، وأموالهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في كافة المشاريع التنموية في سيناء.

عبد الله جهامة: هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء

وأضاف عبدالله جهامة خلال لقائه على القناة الأولى، أن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء، تنمية حقيقية، لافتاً إلى أنه في العهود السابقة كانت هناك تنمية، لكنها لا ترقي لتصبح تنمية شاملة.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إلى أن سيناء قابلة لإنشاء مجتمع صناعي وزراعي وسياحي، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتحقيق التنمية.