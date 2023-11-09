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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدل ربنا.. النادي يتمسك بموقفه| تطور جديد في علاقة أحمد فتوح بالزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

لا تزال أزمة اللاعب أحمد فتوح هي الأكثر جدلا في الشارع الرياضي خلال الساعات الأخيرة، وهو  أكثر ما يشغل جمهور  القلعة البيضاء، وذلك بعدما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من القرارات الانضباطية، وكان أبرز تلك القرارات هو عرض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم للبيع، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين أحمد فتوح.

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وشكلت حالة أحمد فتوح مع الزمالك حالة من الإنقسامات ما بين مؤيد لقرارات مجلس الإدارة بضرورة بيع اللاعب بعد ما صدر منه مشكلات خلال الفترة الماضية، وجانب آخر يري أن يعاقب ويستمر خوفا من تكرار سيناريو إمام عاشور وذهابه للقلعة الحمراء.

ده عدل ربنا

خرج عبد الواحد السيد بعد الفوز علي بيراميدز والصعود لنهائي الكأس، مؤكدا علي مبدأ العدالة وبتلميح صريح يقصد بها الثلاثي المستبعد المعروض للبيع، قائلا:" لازم الجماهير تعرف السلبيات دي حاجات لازم نوضحها للجمهور ولازم كل واحد ياخد حقه وده عدل ربنا لما عدلنا وطبقنا ده ربنا كرمنا بالفوز علي بيراميدز.

وناقش خلال الفترة الماضية نادي الزمالك ومجلسه مذكرة عبد الواحد السيد مدير الكرة في الفريق وبناءا عليه تم تجميد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري وإحالتهم للتحقيق بالإضافة لعرضهم للبيع، كما تم توجيه الشكر للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو ومدحت عبد الهادي، كما تم تكليف مؤقتًا معتمد جمال بمهمة تدريب الفريق، مع الإبقاء علي أحمد مجدي ومحمد عبد المنصف.

سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك


وكان سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة زد، هو أنه غادر معسكر الفريق دون الرجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي، ولم يتقدم بأي أعذار حتى الآن.

 ترحيب أهلاوي

ويلقي أحمد فتوح، ترحيبا من قبل جمهور الأهلي والذي يمني النفس بالتعاقد مع أحمد فتوح، خاصة في ظل تراجع مستوي التونسي علي معلول وتقدمه في السن، لذلك يري جمهور القلعة الحمراء الامل في ظهير الفارس الأبيض خاصة وأنه أصغر سناً من معلول.

التحقيق مع فتوح

أعلن المتحدث الرسمي بأسم نادي الزمالك أحمد سالم  أول أمس، أنه تم الإنتهاء من التحقيق مع  أحمد فتوح وجاري عرض النتائج علي المجلس، مؤكدا أن قرار إيقاف اللاعب قرار تأديبي وليس له علاقة بالنادي.

إنتقال أحمد فتوح للأهلي

رد المتحدث باسم نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية عن موقف النادي في حالة تلقي عرض من قبل النادي الأهلي، قائلا:"هذا الأمر يعود إلى مجلس الإدارة وسيتم تقديم كل العروض المقدمة للاعب على مائدة المجلس لاختيار الأصلح.

وأشار إلي أن أن النقاش سيدور حول إمكانية إفادة المنافس من اللاعب لذلك من الممكن أن يتم رفض هذا العرض.

 

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