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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور رئيس الوزراء.. محافظ أسيوط يشارك فى المؤتمر الوطني الثاني للمشروعات الخضراء الذكية

المؤتمر الثاني للمشروعات
المؤتمر الثاني للمشروعات الخضراء الذكية

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، وممثلي المنظمات التنموية والمؤسسات المحلية الشريكة وعدد من الأكادميين والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني .. كما شارك من محافظة أسيوط المحاسب محمد بشير رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء بأسيوط وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة.


واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفاعلية بجولة تفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، حيث تجول ومرافقوه للتعرف على طبيعة المشروعات، كما تفقد الجزء الخاص بمحافظة أسيوط، حيث استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المشاركة فضلًا عن شرح تفصيلي من أصحاب المشروعات المعروضة داخل الجناح المخصص للمحافظة، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.


وأوضح محافظ أسيوط إن المحافظة شاركت بـ 18 مشروعاً تضمنت مشروعات «كبيرة- متوسطة- صغيرة- شركات ناشئة- غير هادفة للربح- مشروعات تنمية للمرأة" لافتا إلى أن المبادرة أتاحت فرصا كبيرة وغير مسبوقة لظهور مشروعات رائدة وغير نمطية توفر حلولًا لمشكلات وقضايا المناخ، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي والتأكيد على أهمية الحلول التكنولوجية ومجالات التحول الرقمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

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وأشاد المحافظ بجهود أصحاب مشروعات محافظة أسيوط المشاركة في المبادرة الوطنية، مقدمًا لهم التحية والتقدير على ما تتضمنه تلك المشروعات من أفكار إبداعية تؤكد قدرة أبناء المحافظة على الابتكار، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة وذلك لتقديم عمل مشرف يليق بالمحافظة.
وأكد اللواء عصام سعد إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيًقا للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة كما تمثل جهدًا وطنيًا مخلصا من جميع الجهات المشاركة تعكس تضافر جهود الوزارات المعنية وجميع المحافظات لمواجهة الآثار الناجمة عن التغير المناخي في إطار أكثر شمولًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مشيدًا بجهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، قائلا إن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وفى ختام جولة رئيس مجلس الوزراء بالمعرض، أشاد بمختلف أفكار المشروعات المعروضة، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات على نطاق أوسع، تحقيقاً للأهداف المرجوة الخاصة بالاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية.

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