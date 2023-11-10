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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران: نواجه مشكلة في توفير الدعم المالي.. والـ20 مليون جنيه حلم

حملة فريد زهران
حملة فريد زهران

قال المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، معتز الشناوي، إن الحملة ستقعد مؤتمرين جماهريين الجمعة والسبت 10و11 نوفمبر الجارى بمحافظة أسيوط، يعقبهما مؤتمر جماهيرى بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر ثم مؤتمر جماهيرى بمركز إدفو محافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

وأوضح "الشناوي" لـ "صدى البلد"، أن الحملة تخطط لختام فعاليات حملة الدعاية الانتخابية، بعقد مؤتمر حاشد بمحافظة القاهرة، مطالبا الأجهزة المعنية بالتزام الحياد من كل المرشحين، حتى تستطيع الحملة الوصول إلى كافة المواطنين.

وأشار المتحدث باسم حملة فريد زهران، إلى أن وقت الدعاية الانتخابية شديد الضيق، لذلك تتنوع الحملة في خطة الدعاية الخاصة بها، حيث تستغل أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في نشر مقتطفات أو أجزاء من البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، بحيث أن أكبر عدد ممكن من المواطنين يطلع على البرنامج.

وعن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لحملة المرشح فريد زهران، ذكر "الشناوي": "إلى الآن لم نحدد سقف محدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، لكن بالنسبة لنا السقف القانوني للدعاية الانتخابية والمقدر بـ 20 مليون جنيها، بالنسبة لنا يعد "حلمًا".

وأضاف أن حملة المرشح فريد ز هران تعاني من توفير الدعم المالي الكافي، لذلك تتنوع أشكال الدعاية الخاصة بالحملة ما بين المطبوعات واللافتات، والدعاية التلفزيونية إذا استطعنا إليها سبيلا.

وأكد معتز الشناوي أن المواطنين متفاعلون مع المرشح فريد زهران، وهناك دعم كبير من قواعد عريطة من المواطنين يحظى بها مرشحهم، في ظل الرغبة في التغيير وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة.

ولفت المتحدث باسم حملة المتحدث فريد زهران، أن الحملة مرشحهم يخوض الانتخابات الرئاسية من أجل المواطن المصري.

وتحدث معتز الشناوي، عن موقف الحركة المدنية لفريد زهران في الانتخابات الرئاسية، موضحًا: "من الحركة المدنية لم يدعم فريد زهران أحد سوى حزبي الإصلاح والتنمية والعدل، والمصري الديمقراطي الذي يرأسه "زهران"، ومن يأتي لمؤتمرات الحملة، هم من قيادات الحركة لكن يأتون بصفة شخصية وليست حزبية".

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