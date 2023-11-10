أخبار الفن.. حورية فرغلي تنشر صورتها من غرفة العمليات وإليسا تعلن تأجيل ألبومها بسبب غزة

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بنجاح شخصية سوسو التى قدمتها فى مسلسل الفريدو الذى عرض على شاشة dmc.



وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة تيلفونية مع الإعلامية إنجي على في برنامجها أسرار النجوم أن شخصية سوسو من أصعب الشخصيات التى قدمتها فى مشوارها الفني، مشيرة أنها تهوى هذه النوعية من الأدوار.





يواصل صناع مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، تصوير الحلقات الاخيرة من العمل الذي يتم عرضه حاليا.

ومن المقرر أن ينتهي صناع صوت وصورة من التصوير يوم الإثنين القادم بالتزامن مع عرضه علي الشاشة.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

كشف الفنان نبيل عيسي عن دوره الذي يقدمه في موسم رمضان 2024، وهو المسلسل الذى تعاقد عليه مؤخرا للمشاركة في رمضان القادم.



وقال تبيل فى تصريح خاص لصدي البلد أنه تعاقد مؤخرا على تقديم مسلسل مكون من 15 حلقة من إخراج مخرج سوري يقدم عمل مصري لأول مرة.



وأضاف عيسي أنه يقدم فى هذا المسلسل شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها من قبل، مشيرا أنه يجسد دور الشر بشكل يجعله مكروها لدى الجمهور.





حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن أحدث أعملها صوت وصورة والذى يعرض حاليا عبر شاشة dmc.

وأثناء الحلقة تطرقت حنان مطاوع فى الحديث عن حياتها الشخصية وأسرتها، بالإضافة إلى رحلة مرضها الأخيرة والتى انتهت بخضوعها لجراحة عاجلة لإزالة الغدة الدرقية.



وأثناء الحديث كشفت حنان مطاوع أنها كانت كاتبة وصيتها خوفا من الموت، مشيرة أن هذا التصرف ليس جديد عليها وانما هي قامت بكتابة أول وصية لها وهي فى سن الـ25 عاما وتقوم بتحديث الوصية مع الوقت ومع التغيرات التى تطرأ عليها سواء بالزواج أو الانجاب ففي كل مرحلة تقوم بتحديث الوصية وتغيرها لما يناسب المرحلة التى تعيشها حاليا.





نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات .

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي للاحتفال بنجاح أحدث أعمالها الفنية صوت وصورة والذى يعرض خلال هذه الفترة عبر قناة dmc.



وتحدثت حنان خلال هذه الحلقة عن كواليس مشاركتها فى مسلسل صوت وصورة بالإضافة إلى تفاصيل حياتها الشخصية ومعاناتها مع المرض الفترة الأخيرة والجراحة التى أجرتها منذ أربعة أشهر.





أعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة.



وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات.

