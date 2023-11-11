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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يطلق ميزة خصوصية هتخفي رقم موبايلك.. نوكيا تكشف عن السماعة اللاسلكية كلاريتي 2 بلس

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اسمك بدل رقمك.. سيجنال يقدم ميزة لإخفاء أهم المعلومات الحساسة

في تطبيقات المراسلة يعد استخدام أرقام الهاتف لإنشاء حساب له مزايا وعيوب، وهذا يعني أنه يمكن الوصول بسهولة إلى أي شخص مشارك في مجموعة جديدة، ويعني ذلك أيضا يمكن لأي شخص الاتصال بك ومعرفة معلوماتك بهذه الطريقة، ولحسن الحظ، يدرس تطبيق سيجنال Signal، إمكانية توفير ميزة بديلة لإخفاء أرقام هواتف المستخدمين، حيث بدأت الخدمة المشفرة في اختبار دعم اسم المستخدم.

أفضل هواتف هونر Honor في عام 2023

أصدرت شركة هونر Honor الصينية، العديد من الهواتف الذكية خلال عام 2023، منذ انفصالها عن هواوي في عام 2020، أصدرت الشركة سلسلة من الهواتف الذكية الواعدة التي تم تقديمها باعتبارها الأرخص والموجه للشباب، ولكن بعضها يُصنف من بين أفضل الهواتف الذكية في مجالاتها الخاصة، وفي هذا المقال، سنستعرض لك أفضل هواتف هونر في عام 2023.

قريبا.. شاومي تطلق 3 هواتف لعائلة Redmi بإمكانات جبارة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 14 في الصين أواخر الشهر الماضي.

تدوم لـ 35 ساعة.. نوكيا تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر منافس

أطلقت شركة نوكيا Nokia، سماعتها اللاسلكية الجديدة كلاريتي 2 بلس "Nokia Clarity Earbuds 2+"، والتي تتميز بمواصفات قوية، منها خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC.

تشترى شاومي 14 برو ولا Xiaomi 14.. مقارنة هتكشفلك الفرق

في عالم الهواتف الذكية الديناميكي، حيث يجلب كل إصدار جديد عددا كبيرا من الميزات والتطورات، غالبًا ما يكون اختيار الجهاز المناسب أمرا صعبا، قدمت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا اثنين من أحدث الهواتف الذكية الرائدة في السوق هما: Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro، وعلى الرغم من أن كلا الهاتفين يشتركان في نفس المواصفات تقريبا، إلا أنهما مصممان لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين المختلفة.

لتعزيز خصوصيتك.. واتساب يطلق ميزة هتخفي رقم موبايلك

 

يعمل فريق منصة التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، على تحديثا جديدا من شأنه تعزيز عدم الكشف عن هوية المستخدمين من خلال إخفاء أرقام هواتفهم ومنح حساباتهم اسما بدلا من رقم الهاتف.

 

سعر ومواصفات أوبو Oppo Find N3 في مصر

أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي Oppo Find N3، والذي يتميز بمواصفات وإمكانيات مبهرة تجعله منافسا قويا لأجهزة Galaxy Z Flip من سامسونج.

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