مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من المشاكل الصحية التي تحتاج إلي علاجات منزلية سريعة.

وقالت خبيرة التغذية وفاء الحميدي إن أسرع علاجات التهاب الجروح الداخلية للجهاز الهضمي وتقرحاته هو مغلي عرق السوس.

يعد عرق السوس مصدراً غنياً بفيتامين ب1 أو الثيامين ( Thiamin)، وفيتامين ب2 أو الريبوفلافين (Riboflavin)، وفيتامين ب3 أو النياسين (Niacin)، وفيتامين إي. بالإضافة إلى العديد من المعادن المهمة، بما في ذلك الفوسفور، والحديد، والسيلينيوم، والزنك.

طرق استخدام عرق السوس



يمكن الحصول على فوائد عرق السوس العديدة من خلال تناوله وتحضيره بطرق مختلفة، منها:

غلي ملعقة صغيرة من عرق السوس مع كوب من الماء على النار لمدة ربع ساعة، وينصح بتناوله مشروب عرق السوس هذا مرتين في اليوم، ويمكن استخدامه لعلاج التهاب الحلق.

تناول مسحوق عرق السوس 3 مرات يومياً، لعلاج اضطرابات المعدة.

يمكن خلط ملعقة من عرق السوس، وملعقتين من بذور الكتان، وملعقتين من نبات الشمر، وتناول ملعقة صغيرة من الخليط 3 مرات في اليوم، وذلك لعلاج التهاب القولون والإمساك المزمن، أو لعلاج التهاب المسالك البولية.

تجنب الإكثار منه لاضرار جانبية كثيرة اهمها محظور على مرضى إرتفاع الضغط .