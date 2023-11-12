لاعب مصري ينضم رسمياً إلى نادي رايو فاليكانو الإسباني

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلي اللاعب محمد الشاهد أحد أكتشافات حراسة المرمى للمشروع القومي "ستار أوف ايجيبت"، لإكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك عقب إنضمامه رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال موسم 2023/2024.

وأعلن عمرو مهنا رئيس مجلس إدارة مشروع "ستارز أوف إيجيبت " عن تعاقد نادي رايو فاليكانو الإسباني مع اللاعب محمد الشاهد حارس مرمى مواليد 2006 " ضمن اكتشافات مشروع الموهوبين، مضيفًا أن اللاعب تواجد اليوم في وحدة تدريبيه خاصة بحراسة المرمى مع فريق تحت 20 عاما عقب توقيع العقد، ثم عقد المدير الفني بالقطاع جلسة خاصة مع اللاعب لمناقشة بعض النواحي الفنيه والبدنية للوقوف علي مستواه الفني قبل المشاركة في المباريات الرسمية، جاء ذلك بحضور بيتر خليفة مسئول التسويق الدولي للاعبي المشروع ووالد اللاعب.

و أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بإنضمام اللاعب محمد الشاهد رسميًا إلي نادي رايو فاليكانو، مؤكدا على دعمه ومساندته في رحلته الاحترافية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، يهدف إلي زيادة عدد المحترفين المصريين فى الدوريات العالمية.

وأشار وزير الرياضة أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم من أجل تقديم أجيال واعدة للمنتخبات الوطنية فى مختلف المراحل العمرية، يأتي ذلك فى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير الشامل وتكثيف المشروعات الموهوبين فى مختلف اللعبات وخاصة كرة القدم.



الجدير بالذكر، أن مشروع "ستار أوف إيجيبت" قد حقق نجاحات خلال تنفيذ فعالياته في عدد من المحافظات ويأتي ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية المتضمنة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يتم تنفيذه حالياً في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة، ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات.

ويهدف المشروع الى انتقاء المواهب فى مجال كرة القدم وعمل معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية ، والتحق به العديد من المواهب الرياضية.