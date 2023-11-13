بعد قصف اللجنة القطرية| الجامعة العربية: سيتم محاسبة الاحتلال على جرائمه بغزة..فيديو

علق المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقال “رشدي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الصهيوني".

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، "الجامعة أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، مؤكدا "سيتم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه في قطاع غزة، لأن الاحتلال يخالف القانون الدولي والإنساني".

وأشار إلى أن "كل ما يقوم به الاحتلال الإٍسرائيلي في قطاع غزة، والضمير الإنساني يأبى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، موضحا: "الاحتلال يستهدف المدنيين في قطاع غزة".

ونوه بأن "الاحتلال الإسرائيلي يقتل المدنيين بحجة استهداف عناصر المقاومة"، مختتما "الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بمعايير قوانين الحرب، ويستهدف المستشفيات والمساجد والمدراس بحجة تحقيق أهداف عسكرية".