مستشار بأكاديمية ناصر: المقاومة لا يمكن القضاء عليها في فلسطين

علق اللواء محمد قشقوش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال محمد قشقوش في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن "، :" أينما تواجد الاحتلال تتواجد المقاومة".

وتابع محمد قشقوش:" المقاومة الوطنية ضد الاحتلال ليست إرهابا لكنها مقاومة لتحرير الأرض من الاحتلال الواقع عليها ".

وأكمل محمد قشقوش:" المقاومة لا يمكن القضاء عليها في فلسطين"، مضيفا:" لا يمكن أن تستمر الأعمال العسكرية من أجل تسوية القضية ".

ولفت محمد قشقوش:" لابد أن تعود القضية الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والمعارك العسكرية مرحلة وستنتهى ونأمل أن تتوافر حلول سياسية شاملة للقضية الفلسطينية ".

