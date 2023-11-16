أخبار التعليم ... انطلاق المعرض الخيري للملابس بجامعة عين شمس.. قلب العقرب نجم عملاق يلمع في سماء مصر اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الأفريقية

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، كل المعلومات التى تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.



اليوم.. المعرض الخيري للملابس بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الخميس المقبل الموافق ١٦ من نوفمبر الجارى" المعرض الخيري للملابس ".



بداية ديسمبر .. جامعة حلوان تطلق مسابقة للمتميزين

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.



البحث العلمي تعلن تفاصيل الحصول على وظيفة باحث في الإسقاط المكاني وتحليل البيانات

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن وظيفة باحث في الإسقاط المكاني وتحليل البيانات بالمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، المهام الرئيسية لهذا المنصب .



اخر موعد للتسجيل بدورات المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الشعبة الفرنسية)، للفصل الدراسي الأول العام الجامعي (2024/2023).

قلب العقرب نجم عملاق يلمع في سماء مصر اليوم

تشهد سماء مصر اليوم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.