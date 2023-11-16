إيران تتبرأ من وكلائها.. عبداللهيان: الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية تتصرف بنفسها

نفي وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الخميس، مسؤولية إيران عن الهجمات على المصالح والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لشبكة CBSN، إن الجماعات التي تهاجم المصالح الأمريكية في العراق وسوريا اتخذت قراراتها بنفسها.

وشدد عبد اللهيان على أن طهران غير متورطة في هجوم بـ طائرة مسيرة يبدو أنها كانت تستهدف سفينة أمريكية بالبحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أخبر نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن توسع الحرب بين إسرائيل وحماس "لا مفر منه".

ونقل تلفزيون الصحافة الإيراني عن أمير عبد اللهيان قوله في مكالمة هاتفية مع نظيره القطري، إنه: "نظرا لتوسيع حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه".

ومن جانبه، حث وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، طهران على عدم التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وقال ظريف إن أفضل طريقة للدفاع عن الشعب الفلسطيني هي تجنب إعطاء الغرب سببا للادعاء بأنه يتصرف كوكيل لإيران، مضيفا أن إسرائيل تحاول جذب إيران إلى مثل هذه المعركة.