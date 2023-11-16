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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلصت عليه وولعت سيجارة.. اعترافات قاتل والده المسن في القاهرة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة إنهاء شاب لحياة والده المسن بـ «العكاز» في مسكنهم بمنطقة الزيتون، حيث تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

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تفاصيل التحقيقات في واقعة مسن الزيتون

واستمعت النيابة العامة في القاهرة لشهود العيان حول واقعة مسن الزيتون، حيث تبين من أقوال الشاهد الأول أن شقيقة المتهم قامت بالاتصال به لتخبره بأن والدها تم قتله على يد شقيقها وطلبت منه استبيان الأمر بالذهاب إلى شقة والدها.

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وقرر الشاهد الأول «أحد جيران المجني عليه»، أنه توجه بالفعل إلى مسكن المجني عليه وبمجرد صعود العقار شاهد نجل المجني عليه يشرب سيجارة على أحد درجات السلم، وتركه ودخل إلى الشقة، فشاهد المجني عليه ملقي على الأرض ومغطى بسجادة وبجواره عكازه مهشم.

وأضاف الشاهد خلال تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم أخبره بقتله لوالده، وأنه قام بالإتصال بالشرطة ليبلغ عن الواقعة، حيث حضرت الشرطة وقامت بإلقاء القبض على المتهم الذي قرر بأنه مرتكب واقعة مقتل والده المسن بعد اعتدائه عليه بالعكاز الخاص به.

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وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ سنوات، وأنه سبق وأن تم إيداعه مصحة نفسية في غضون عام 2018، ومنذ خروجه وهو في شجار دائم مع والده في حالات التشنجات، وأن الجيران أكدوا على أن المتهم كان كثير التعدي على والده.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، أن الجيران أكدوا أن المجني عليه كان ينوى بيع قطعة أرض لعلاج نجله بها، وأنه كان يرفض تدخلهم بينه وبين ابنه المتهم، حتى قام المتهم يوم الجمعة قبل الصلاة بالاعتداء عليه بالضرب حتى هشم رأسه ثم قام بتغطية الجثمان بالسجادة واتصل بشقيقته يخبرها بأنه أنهى حياة والده.

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وشرحت التحريات الأمنية في القاهرة، أن المجني عليه في واقعة الزيتون كان محفظ قرآت ويتسم بالأخلاق الحسنة والحميدة في المنطقة، وأنه بمجرد اتصال ابنته بالجيران هرع الجميع إلى الشقة وشاهدوا ابنه يجلس على السلم ويشرب سيجارة.

القاهرة الزيتون مرض نفسي مسن الزيتون منطقة الزيتون

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