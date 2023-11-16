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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريكي وصديقي.. أسماء أبو اليزيد تهنىء خطيبها بعيد ميلاده

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة تجمعها بخطيبها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، وهنأته بعيد ميلاده . 

 

كتبت أسماء أبو اليزيد:عيد ميلاد سعيد يا شريكي، وصديقي المفضل، وخطيبي، وكل شيء بالنسبة لي.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.

هنأ عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد خطوبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب في التعليقات  بعد نشر صورهما على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

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وعلقت الفنانة ليلي أحمد زاهر" مبروك"، الفنانة مني ذكي"مبروك ربنا يسعدكم"، الفنان أكرم حسني"مبروك ياعروسة"،والفنانة ميرنا نور الدين"مبروك ياجميلة".

 

كما علقت الفنانة شيماء سيف: "مبروك ياحببتي ربنا يسعدكم ويتتملكم بالف خير"،والفنانة رانيا يوسف"مبروك ياحببتي ربنا يسعدكم".

 

وغيرهم من الفنانين الذين تفاعلوا معاها عبر التعليقات ووضع القلوب الحمراء متمنين لهما السعادة في حياتهم القادمة.

أسماء أبو اليزيد الفنانة شيماء سيف الفنانة اسماء ابو اليزيد الفنانة ليلي أحمد زاهر الفنانة رانيا يوسف الفنان اكرم حسني الفنانة ميرنا نور الدين الفنانة مني ذكي

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