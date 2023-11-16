طرح فيلم «بحر الماس» بالسينمات السعودية.. اليوم

قررت الشركة المنتجة لفيلم “بحر الماس” عرضه فى دور العرض السينمائية السعودية، اليوم الخميس.

"بحر الماس"، من المقرر عرضه قريباً في سينمات مصر والخليج في توقيت واحد، ويدور في قالب الأكشن حول اختفاء ماسة ثمينة، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف سيناريو وحوار چوزيف فوزي ونورشان عمر، ويدير تصويره الدكتور مايكل جورجي، وإخراج سيف يوسف.

يذكر أن فيلم "بحر الماس" تدور أحداثه حول تشكيل إجرامي يخطط لتهريب الماس، في إطار كوميدي أكشن، وقد تمت الاستعانة بوحدة تصوير تستخدم لأول مرة لمشاهد التصوير تحت الماء.

“بحر الماس” بطولة عاطف عبد اللطيف، وندى بهجت، وشعيفان محمد، وشيماء الفضل، وسماح زيدان، وطلال الشمري، وعبد الرحيم حسن، وشيري مجدي.

الفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة سيناريو وحوار جوزيف فوزي، ونورشان عمر، ومن إخراج سيف يوسف.

ومن المقرر أيضاً طرح فيلم “بلوموندو” اليوم فى دور العرض السينمائية ، ويظهر بطل العمل حسن الرداد بشخصية بلوموندو وهي شخصية شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.



أبطال فيلم بلوموندو

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.