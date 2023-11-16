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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية.. تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية.. تفاصيل

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ووليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.


ابتكار مشروع بحثي طلابي لخدمة خطوط انتاج وتعبئة المياه الغازية بكلية التكنولوجيا بسوهاج

نجح فريق طلابي بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج في تنفيذ مشروع بحثي يمكن تطبيقه في مجال الصناعة، ليساهم في حل مشكلة خطوط الإنتاج الخاصة بتعبئة المياه الغازية.

 

للتعرف على نظام الدراسة بها.. جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل وفدا من طلاب المدارس
استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية، وفدا من طلاب وطالبات مدرسة العوامية الإعدادية المشتركة، للتعرف على الجامعة وطبيعة الدراسة بها، وبرامجها الدراسية، تحت إشراف أمل النوبي، أخصائية اجتماعية بالمدرسة، هبة أبوالحسن، أخصائية نفسية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة. وعرض الدكتور مصطفى صفوت، مدرس مساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، لطلاب المدرسة.

 

رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024
 أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط جديد على موقعها الرسمي على الإنترنت، يخص امتحانات الثانوية العامة 2024. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الرابط ، هو رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024. 


طالب إعدادي يتعدى على زميلة بـ أسوان
قامت أسرة طالب بالصف الثالث الإعدادى بكوم أمبو شمال أسوان بتحرير محضر ضد زميله بنفس الصف والمدرسة لقيامه بالتعدى على ابنهم بزجاجة وإصابته بجرح قطعي في الرقبة.

 

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يعقد مؤتمره الخامس للجهاز الهضمي والكبد والمناظير
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية المعاهد والمراكز البحثية في تطوير البحث العلمي بصفة عامة، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصفة خاصة، من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الطب، مما يؤدي إلى تطوير طرق التشخيص والعلاج للأمراض، واكتشاف أدوية ولقاحات جديدة، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين في المجتمع.

 

انطلاق حملة للتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
ينظم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كليتى الطب ، والتمريض بحرم ١ أمام قصر الزعفران.

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