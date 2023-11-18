رئيس الوزراء يفتتح مصنع أدوية في مدينة العبور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الأدوية في مدينة العبور.

رافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.

واستمع مدبولي لشرح حول منتجات المصنع وإنتاجه اليومي والسنوي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلق صباح اليوم قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الشاملة لإغاثة أهل غزة .

نتشارك من أجل الإنسانية

وانطلقت قافلة شاحنات تحيا مصر تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعم "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل وحفاضات كبار السن.