عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات.. طرق سهلة للحصول على امتياز مع مرتبة الشرف

طلاب
طلاب

قال ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن الحصول على تقديرات عالية يعكس الجدارة والكفاءة الأكاديمية للطلاب، مؤكداً أنه يمكن للطلاب العمل بجد والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لديهم من أجل تحقيق أداء ممتاز في دراستهم.

وأوضح أبو العينين، أنه بالنسبة للطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن الانتقال إلى المرحلة الجامعية يتطلب التكيف والتحضير الجيد، من خلال تحديد الأهداف والتخطيط الجيد والانخراط في الحياة الجامعية وبناء العلاقات الجيدة والاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مميزًا في المرحلة الجامعية ويحصلوا على تقديرات جيدة تساعدهم في بناء مستقبل مشرق.

txt

التقديرات في الجامعات تتيح فرص عمل مميزة ورواتب أعلى بسوق العمل

txt

‎رئيس جامعة عين شمس يستقبل أعضاء"كايرو بلاتينيوم" المشاركين في المعرض الخيري للملابس

txt

“صحتك تهمنا” .. ندوة لوحدة دعم المرأة بكلية الآداب جامعة عين شمس

txt

اليوم.. طفولة عين شمس تنظم قافلة طبية توعوية شاملة للأطفال بالإسماعيلية

txt

أخبار التعليم .. مع دخول فصل الشتاء.. طبيب يقدم نصائح لطلاب المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية.. حوار مجتمعي حول قضية الأمية

txt

عرفانا بالجميل.. زغاريد وورود لـ عميد زراعة عين شمس لانتهاء مدة عمادته

txt

جامعة عين شمس في أسبوع|تدشين جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في عام 2023...التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية

txt

 افتتاح فعاليات اللقاء الدوري لمسئولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

txt

طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

txt

لبحث سبل التعاون.. وزير التعليم العالي يلتقي مسؤول سبرنجر نيتشر العالمية للنشر

ويقول الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق، إنه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

 

إليك بعض النصائح التي قدمها الدكتور أبو العنين للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تقديرات عالية:

1. الالتزام بالدروس والمشاركة النشطة: يجب على الطلاب الحضور إلى الدروس والانخراط بنشاط في النقاشات والأنشطة الأكاديمية. يساهم ذلك في تعزيز فهمهم للمواد وتطوير مهاراتهم.

2. التحضير الجيد: ينبغي للطلاب تخصيص وقت كافٍ للتحضير للمحاضرات والمشاريع والاختبارات. من خلال التحضير المناسب، يمكن للطلاب أن يتمتعوا بفهم أعمق للمواد ويحققوا أداءً جيدًا في الاختبارات.

3. التعاون مع زملاء الدراسة والاستفادة من الموارد الأخرى: يمكن للطلاب تعزيز تجربتهم الأكاديمية من خلال التعاون مع زملائهم وتبادل المعرفة والموارد. يمكن أيضًا الاستفادة من خدمات الدعم الأكاديمي المتاحة في الجامعة مثل مراكز الكتابة والمكتبات.

4. التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس: ينبغي للطلاب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات. يمكن لهذا التفاعل أن يسهم في تعزيز فهم الطلاب وتوجيههم في دراستهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

ترشيحاتنا

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة

أحب الله.. قصة هبوط طائرة اضطراريا في إيطاليا بسبب راكب مصري

عرفت خبر مرضها واتوفت .. جنازة بمشاهد محزنة لابنة الدقهلية طالبة الثانوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ