لطلاب الجامعات.. طرق سهلة للحصول على امتياز مع مرتبة الشرف

قال ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن الحصول على تقديرات عالية يعكس الجدارة والكفاءة الأكاديمية للطلاب، مؤكداً أنه يمكن للطلاب العمل بجد والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لديهم من أجل تحقيق أداء ممتاز في دراستهم.

وأوضح أبو العينين، أنه بالنسبة للطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن الانتقال إلى المرحلة الجامعية يتطلب التكيف والتحضير الجيد، من خلال تحديد الأهداف والتخطيط الجيد والانخراط في الحياة الجامعية وبناء العلاقات الجيدة والاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مميزًا في المرحلة الجامعية ويحصلوا على تقديرات جيدة تساعدهم في بناء مستقبل مشرق.

ويقول الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق، إنه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

إليك بعض النصائح التي قدمها الدكتور أبو العنين للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تقديرات عالية:

1. الالتزام بالدروس والمشاركة النشطة: يجب على الطلاب الحضور إلى الدروس والانخراط بنشاط في النقاشات والأنشطة الأكاديمية. يساهم ذلك في تعزيز فهمهم للمواد وتطوير مهاراتهم.

2. التحضير الجيد: ينبغي للطلاب تخصيص وقت كافٍ للتحضير للمحاضرات والمشاريع والاختبارات. من خلال التحضير المناسب، يمكن للطلاب أن يتمتعوا بفهم أعمق للمواد ويحققوا أداءً جيدًا في الاختبارات.

3. التعاون مع زملاء الدراسة والاستفادة من الموارد الأخرى: يمكن للطلاب تعزيز تجربتهم الأكاديمية من خلال التعاون مع زملائهم وتبادل المعرفة والموارد. يمكن أيضًا الاستفادة من خدمات الدعم الأكاديمي المتاحة في الجامعة مثل مراكز الكتابة والمكتبات.

4. التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس: ينبغي للطلاب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات. يمكن لهذا التفاعل أن يسهم في تعزيز فهم الطلاب وتوجيههم في دراستهم.