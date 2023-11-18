اعتراف متبادل بصعوبة المباراة لحصد الثلاث نقاط.. فيتوريا يكشف خطة التأهل للمونديال.. ومدرب سيراليون يستعد لصلاح وتريزيجيه

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مواجهة مصر مع سيراليون، المقررة غدا الأحد، صعبة وستكون مختلفة عن مواجهة جيبوتي.

وأشار فيتوريا إلى أن "منتخب سيراليون منظم وهدفنا تحقيق الفوز ليس فقط أمامهم ولكن أمام أي منافس". وتابع أن "النتيجة الأخيرة لسيراليون كانت جيدة بالنسبة لهم وجاهزون لأي خصم سواء معين أو له طبيعة خاصة، ونأمل دائما أن نفوز".

فيتوريا: كل اللاعبين مستعدين للمباراة

وأضاف فيتوريا "كل اللاعبين مستعدين للمباراة وجاهزون لتحقيق النقاط الثلاث". وأشار إلى أن المنتخب موجود لتحقيق الفوز والاستمرار في هدف التأهل لنهائيات كأس العالم. وقال فيتوريا: "طول الرحلة وضيق الوقت بين المباراتين أمر صعب ولكننا جاهزون".

وعن قرار استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة بعد مواجهة جيبوتي، أوضح فيتوريا:"لقد أوضحنا وجهة نظرنا عن استبعاد 3 من لاعبي المنتخب واتحاد الكرة أصدر بيانا عن ذلك، الآن نحن لا نفكر في أي أمر آخر، لدينا لاعبين أكفاء وغداً سنواجه منافس قوي، وتفكيرنا في المباراة وهذا هو الشيء الأهم".

زيزو: مستعدون للمباراة ونلعب دائما للفوز

ومن جانبه، أكد أحمد سيد زيزو أن الجيل الحالي لديه روح الانتصار دائما والتأهل للمونديال. وأضاف "مستعدون للمباراة ونلعب دائما للفوز، والـتأهل لكأس العالم حلم لأي لاعب والجميع في المعسكر يعرف أهمية كل مباراة".

وقال زيزو :" لا أشغل تفكيري بمسألة تواجدي أم لا، لكن الأهم لجميع اللاعبين في المنتخب حاليا هو التركيز على هدف واحد وهو التأهل لكأس العالم 2026".

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استادالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

صلاح يبحث عن الثأر

ويبحث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي عن الثأر غدا، حيث واجه سيراليون في أول مباراة دولية له مع المنتخب، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، خارج الديار يوم 3 سبتمبر 2011.

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل أربعة أهداف في فوز مصر 6-0 على جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.





مدرب سيراليون: لن أبني على خطتي على إيقاف محمد صلاح فقط

أكد أميدو كريم المدير الفني لفريق سيراليون أنه لن يبني خطته على إيقاف محمد صلاح فقط في مباراة منتخب مصر.

قال أميدو كريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مصر صعبة جدا، وأعرف الكرة المصرية جيدا" .

وأضاف: "التحضير الجيد في كرة القدم مهم ونحن نستعد بشكل جيد جدا" .

وواصل: "أعرف لاعبين مميزين في مصر، مثل محمد صلاح، وتريزيجيه، وعمر مرموش" .

واختتم: "لن أبني على خطتي على إيقاف محمد صلاح فقط؛ لأن ذلك سيورطني مع اللاعبين الآخرين" .

نجم سيراليون: كل شيء وارد في مواجهة مصر

وفي الوقت ذاته، قال الحاجي كامارا نجم منتخب سيراليون والمحترف بصفوف فريق راندرس الدنماركي إن منتخب مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا.

وأضاف "مصر اسم كبير حول العالم كدولة لكن هناك منتخبات أخرى قوية معنا في نفس المجموعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.



وتابع لاعب سيراليون: “في كرة القدم كل شئ يمكن أن يحدث، سنركز في كل مباراة على حدة ، وسنرغب في حصد الثلاث نقاط في أول مباراة وكل شيء وارد في مواجهة مصر”، مشيرا: " فريقنا استعد جيدا قبل انطلاق مشوارنا في تصفيات المونديال، وسيراليون لم تكن سيئة في تصفيات أمم إفريقيا لكن كافة منتخبات افريقيا تطورت ".