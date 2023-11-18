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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر مستمرة في العمل.. ولدينا مناخ جاذب للاستثمار

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي  أحمد موسى، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تفقد مجموعة من المصانع في مدينتي العبور والعاشر من رمضان .

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "زيادة الفرص الاستثمارية والاستثمارات الصناعية في مصر، يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتقليل الضغط على الدولار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس الصيني أعلن منذ يومين أن أي صادرات صينية لن تكون بالدولار، لكنها ستكون بالعملة الصينية اليوان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "يجب أن يتم العمل على توطين الصناعات في مصر"، مضيفا: "رئيس الوزراء سيجري جولة في عدة مصانع أخرى، غدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية مستمرة في العمل، ولدينا مناخ مهيأ وجاذب للاستثمار، ومصر توفر حوافز كثيرة للمستثمرين".

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