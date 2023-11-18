أحمد موسى: مصر مستمرة في العمل.. ولدينا مناخ جاذب للاستثمار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تفقد مجموعة من المصانع في مدينتي العبور والعاشر من رمضان .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "زيادة الفرص الاستثمارية والاستثمارات الصناعية في مصر، يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتقليل الضغط على الدولار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس الصيني أعلن منذ يومين أن أي صادرات صينية لن تكون بالدولار، لكنها ستكون بالعملة الصينية اليوان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "يجب أن يتم العمل على توطين الصناعات في مصر"، مضيفا: "رئيس الوزراء سيجري جولة في عدة مصانع أخرى، غدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية مستمرة في العمل، ولدينا مناخ مهيأ وجاذب للاستثمار، ومصر توفر حوافز كثيرة للمستثمرين".