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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 19-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-11-2023؛ دون أي تغيير داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي

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وصل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل سعر متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، أبوظبي الأول".

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.


رفع حدود السحب

رفع حدود التعامل اليومي والشهري عبر المحمول والبطاقات المدفوعة، أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما.

كذلك رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل علي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء إجمالي عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

خطاب البنك المركزي
وقال البنك المركزي المصري، في خطابه الدوري الصادر عنه اليوم: ”بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021".

وتابع الخطاب: "وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021، وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي".
 

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