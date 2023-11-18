تصريح خطير من عمرو أديب بشأن أزمة الدولار في مصر.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في جولته بين المصانع وتصريحاته حول انتهاء الأزمة الدولارية.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "رئيس الوزراء بيقول ان ازمة العملة عابرة وتنتهي قريبا.. لما يقول كده يبقى عارف او شايف حاجة احنا مانعرفهاش".

وأضاف: "إذا كان رئيس الوزراء يقول هذا الحديث لكي يبرد نار الدولار فهذا الأمر ممكن أن يحدث الأيام المقبلة، لكن إذا اكتشف الناس أن هذا التصريح لم يكن دقيقا سيعود الدولار للنار".

وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "كلام رئيس الوزراء عن انتهاء أزمة الدولار هيبان الأيام اللي جاية".