عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، حيثيات حكمها في قضية طبيب الساحل، بإعدام المتهم الأول والثاني،" أحمد. ش" طبيب بشري و"أحمد. ف" ممرض، وعلى المتهمة الثالثة "إيمان. م" محامية بالسجن 15 عاما،لإدانتهم بقـ تل الدكتور أسامة صبور.

استهداف محكمة القاهرة الجديدة.. قرار عاجل بشأن متهم بالإنضام لـ داعش

قرار عاجل بشأن محاكمة معتز مطر وعبدالله الشريف

حقنة بعقار مخدر أفقدته الوعي..

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل: أولًا المتهمان الأول والثاني، قتلا أسامة توفيق الست صبور عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا العرض مقبرة وعقاقير مخدرة واستدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة آنفة البيان وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان

السجن ثلاث سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ أحداث الوايلي

توقيع كشف طبي..

وتضمنت حيثيات محكمة جنايات شمال القاهرة، أنه اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان أولًا خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل، بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفًا، بأن هاتفته الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصى عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 290 / 1، من قانون العقوبات.

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في الانضمام لتنظيم داعش

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث ثأر مدينة الصف

بث الرعب في نفسه..

وجاء في حيثيات محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بقتل طبيب الساحل: سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر كرها عنه، بأن قيداه وتعديا عليه ضربًا وصعقه بأداة صاعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.

طبيب الساحل حيثيات طبيب الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

موضوعات متعلقة

استهداف محكمة القاهرة الجديدة.. قرار عاجل بشأن متهم بالإنضام لـ داعش

قرار عاجل بشأن محاكمة معتز مطر وعبدالله الشريف

تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان

السجن ثلاث سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ أحداث الوايلي

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في الانضمام لتنظيم داعش

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث ثأر مدينة الصف

رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور

ترشيحاتنا

متحدث جيش الاحتلال: اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

بايدن :بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك هو محو ديمقراطية مجاورة

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل

محملًا إيران المسؤولية.. بيان عاجل لـ نتنياهو بشأن اختطاف سفينة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ