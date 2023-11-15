حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في الانضمام لتنظيم داعش

قضت الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد عمار، ببراءة متهم في إعادة اجراءات محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

براءة متهم من الانضمام لتنظيم داعش

صدر القرار في قضية الانضمام لتنظيم داعش برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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وجاء فى تحقيقات قضية تنظيم داعش: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة.

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وأكدت التحقيقات في قضية الانضمام لتنظيم داعش، أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء المنشآت العامة.