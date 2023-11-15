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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، مع نشاط للرياح يصاحبه سحب رعدية، مثيرة للرمال والآتربة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى الضباب في الصباح الباكر.

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رسالة هامة من وزارة الداخلية

وقالت وزارة الداخلية في رسالة عاجلة،إنها  تهيب بقائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية والرئيسية بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب انعدام الرؤية وعدم وضوحها، وايضا خلال مياه الأمطار، والقيادة بتركيز تام وعدم الانشغال بغير الطريق وذلك بعد تحذيرات الأرصاد من تكون الشبورة المائية التي تصل إلى الضباب في ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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الداخلية تحذر قائدي المركبات على الطرق

وطالبت وزارة الداخلية في رسالة لقائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بضرورة الحذر أثناء القيادة، وفقا لتحذيرات الأرصاد بظهور الشبورة المائية.

وشددت على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وضرورة عدم الإنشغال بغير الطريق، والقيادة بهدوء ومحاولة عدم القيادة في حالات انعدام الرؤية، وإضاءة كافة الكشافات واستعمال مساحات الزجاج، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء بداخل المركبة.

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الداخلية توجه نصائح للقيادة

وأعلنت وزارة الداخلية عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لضمان الوصول بآمان خلال الطقس السيء ومنه ظهور الشبورة المائية، وتضمنت النصائح مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

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الداخلية تطلق رقم الإغاثة المرورية

كما تضمنت رسالة وزارة الداخلية عن القيادة في الطقس السيء، عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000، وعدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية، وتجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وناشدت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، حيث توفر وزارة الداخلية خدمات الإغاثة المرورية السريعة على جميع الطرق والمحاور للتدخل في حالات الطوارئ، وإنقاذ السيارات.

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حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة


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