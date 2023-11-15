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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن ثلاث سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ أحداث الوايلي

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار محمد عمار، متهما بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمته بقضية أحداث الوايلي.

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الحكم في قضية أحداث الوايلي

عقدت الجلسة في قضية أحداث الوايلي برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

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ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

الوايلي الدائرة الثانية إرهاب جنايات أمن الدولة العليا مركز الاصلاح احداث الوايلي

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