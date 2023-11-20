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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سيطرة الحوثيين عليها.. مساعي يابانية للإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر

سفينة جالاكسي ليدر
سفينة جالاكسي ليدر

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أنها تسعى للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الأحمر .

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، بأنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة جالاكسي ليدر.


في تحرك قبالة سواحل اليمن، استولى مسلحون من الحوثيين المدعومين من إيران، على سفينة الشحن اليابانية "جالاكسي ليدر"، من خلال غارة بطائرة هليكوبتر، وفقًا لـ 3 مسئولين أمريكيين تحدثوا لموقع أن بي سي نيوز الأمريكي. 


وقع الحادث حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد، حيث استخدم المهاجمون الحوثيون طائرة هليكوبتر؛ للتحليق فوق السفينة التي ترفع علم جزر البهاما، والمملوكة لشركة يابانية، ونزل العديد من الأفراد المسلحين إلى سطح السفينة بالحبال. 

وكانت مليشيات الحوثي أكدت، في بيان الأحد، أنها «ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية أو التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية».

ودعت مليشيات الحوثي جميع دول العالم إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها وإبلاغ السفن بالابتعاد عن السفن الإسرائيلية".

بينما أقر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، باختطاف مليشيات الحوثي سفينة شحن بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر، معتبرا تلك الواقعة بـ«الأمر الخطير للغاية عالميا».

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب صادر عنه، إن السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.

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