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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط حربها في غزة.. إسرائيل تعتزم تمديد ولاية محافظ البنك المركزي

نتنياهو ومحافظ البنك
نتنياهو ومحافظ البنك المركزي

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستمدد ولاية أمير يارون كمحافظ للبنك المركزي لفترة أخرى.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيتم عرض القرار على الحكومة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لتصدر موافقتها.

وكان محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون قال في وقت سابق إن الحرب مع حركة حماس تمثل “صدمة كبيرة” للاقتصاد وتبين أنها أكثر تكلفة مما كان مقدرًا في البداية.

وأكد يارون أنه في حين أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر، “ليس هناك شك في أن الحرب سيكون لها آثار مالية وتولد ضغوطا على الميزانية”، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".

وتابع قوله إنه من المرجح أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 1% في عامي 2023 و2024، و"من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65% إلى حد ما بحلول نهاية عام 2024، حيث أن التكاليف منخفضة".. أكبر مما كان متوقعا في البداية".

وأضاف أن هذه التقديرات تفترض أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل مركزة على الحدود الجنوبية وتستمر حتى نهاية هذا العام.

نتنياهو سموتريش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي البنك المركزي الإسرائيلي

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