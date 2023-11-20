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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي حازم عمر: الدولار جزء من مشكلة الاقتصاد المصري| فيديو

حارم عمر
حارم عمر

شدد المرشح الرئاسي حازم عمر، في الانتخابات الرئاسية، على أن التربة والمياه الجوفية جيدة جدا في شرق العوينات، موضحا أهمية العمل على زيادة الرقعة الزراعية.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة لحركة السياحة، فنحتاج إلى زيادة ثقافة التعامل مع السائحين، مشددا على أن مصر قادرة على اجتذاب سياحة أكثر من دول العالم.


وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم تحويل المنطقة اللوجستية في قناة السويس، إلى مزار كبير كدول كبيرة مثل بنما وتحويلها لمزار سياحي، والعمل على تنمية قناة السويس.


وأوضح أنه لديه خطة لبناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات، موضحا أن أنه سيعمل على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، كما سيعمل على استخدام موارد مصر بأفضل طريقة ممكنة، وإصلاح هيكلة المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.


وقال المرشح الرئاسي، إن بعض إجراءات البنوك قد تتسبب في خفض الثقة، لافتا إلى أن الشفافية والحوكمة وبناء الثقة ستزيد من تحويلات المصريين بالخارج.


وتحدث عن أزمة الدولار، مبينا أنه لا بد من وجود حل لأزمة تدني القيمة الشرائية للجنيه المصري، موضحا أن الدولار جزء من مشكلة الاقتصاد المصري، وارتفعت قيمته بشكل غير طبيعي، قائلا: "سأحرص على زيادة الإنتاج في مصر ورفع كفاءة الموارد".


ويرى المرشح الرئاسي، أنه لابد من توظيف الـ 20 الأوائل في الجهاز الإداري خلال الفترات المقبلة، مبينا أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيعمل على ذلك.
 

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