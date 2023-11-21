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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي برفقة هالة صدقي في أحدث ظهور.. شاهد

منه فضالي وهاله صدقي
منه فضالي وهاله صدقي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وظهرت منة بإطلالة جذابة برفقة الفنانه هاله صدقي ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

 

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى،ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيفالشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميدياهب سعدى – جوهر.

“جعفر العمدة أحمد فهيم اخر اعمال منة فضالي الفنانة هالة صدقي الفنانة منه فضالى بيومي فؤاد إيمان العاصي سلوي عثمان طارق النهري عصام السقا فريدة سيف النصر فتوح أحمد محمد رمضان وزينة

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