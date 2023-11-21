منة فضالي برفقة هالة صدقي في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت منة بإطلالة جذابة برفقة الفنانه هاله صدقي ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى،ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيفالشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميدياهب سعدى – جوهر.