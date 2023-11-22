معا لرفض التهجير.. قمة مصرية أردنية لردع الخطط الإسرائيلية بشأن غزة |تفاصيل

تواصل دائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد لله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية فيما يتعلق بتطورات الوضع داخل قطاع غزة منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى.

الرئيس السيسي والعاهل الأدرني

قمة مصرية أردنية

وتتشارك مصر والأردن في نفس التداعيات الازمة سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية حيث تتصدى الدولتان لمخططات إسرائيلية مسمومة حول تهجير الفلسطينيين سواء الي مصر أو إلي سيناء.

وأكد زعيما البلدين في مرات سابقة رفضهما أي مساعي إسرائيلية او تصريحات تصدر عن مسؤولين داخل تل ابيب بشأن فكرة تهجير وتصفية القضية الفلسطينية، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة في 19 أكتوبر الماضي.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة لعقد قمة مشتركة، كما صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ومن جانبه، أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غادر البلاد متوجها إلى القاهرة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأشادت بالجهود التي بذلتها دولة قطر و جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

السيسي والملك عبد لله

مزيد من التشاور

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات أستاذ العلوم السياسية الأردني، إن زيارة ملك الأردن إلي مصر يوضح التنسيق المستمر منذ بداية الحرب في كافة التفاصيل ومواقف الأطراف قد تكون متطابقة من حيث رفضهم للتهجير وهم لديهم جوار جغرافي مع فلسطين بالنسبة للأردن الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة لمصر فكان خوف من موجات تهجير كبيرة خاصة بعد حديث المسؤولين الإسرائيليين عن ذلك.

وأوضح شنيكات ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كلا الطرفين دعا لوقف اطلاق النار ودعا بالالتزام بتحقيق القانون الدولي الإنساني ودعا الي رفض سياسات التهجير ورفض سياسات العقاب الجماعي، فكلا الطرفين يرفضان تصفية القضية الفلسطينية بسياسات تهجير، ويدعوا الدولتين الي انشاء وتأسيس الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وتابع: وهذا السياسات كلا الطرفين شاركه في أكثر من منتدى عقد خلال هذه الحرب ومنها مؤتمر القاهرة للسلام ومؤتمر وزراء خارجية عرب شارك فيه وزير الخارجية سامح شكري ومؤتمر القمة العربية الإسلامية في السعودية، إضافة للاتصالات الثنائية والزيارات على المستوى القيادات وعلى مستوى الاتصالات الثنائية.

وواصل: فمع التغير اليوم وحدوث الهدنة الذي يبدأ تطبيقها غدا الخميس ربما القيادتان بحاجة إلي مزيد من التشاور والاتفاق على الاستراتيجية للعمل وخاصة وأن مصالحهما تتلاقى بشكل كلي وشامل فيما يتعلق بالصراع ويدفعان باتجاه جهود جديدة قد يسعيان الدولتين إلي فرض جعل الهدنة بمثابة وقف إطلاق النار نهائي وأيضا البحث عن حلول سياسية.

الدكتور خالد شنيكات

لضمان استمرار الهدنة

ومن جانبه، قال الدكتور أنس القصاص، الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية، إن لقاء الرئيس السيسي وملك الأردن يأتي لضمان استمرار الهدنة وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

وأوضح القصاص ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر والأردن هما دول جوار الرئيسي لإسرائيل، فبالتالي يهم الأطراف حالة الهدنة انها تثبت ويبني عليها مواقف أكثر جدية في حل الأزمة الإسرائيل الفلسطينية.

وقد كانت وستظل القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا التي تجمع البلدين، فعلاقة مصر بقطاع غزة تشبه علاقة الأردن بالضفة الغربية، ويبذل البلدان جهودهما من أجل جمع الكلمة الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر بين فصائلها من أجل حل عادل يقوم على ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وكان اهتمام مصر واضحاً للعالم أجمع بـ "القضية الفلسطينية"، فهي في عقل وقلب كل مصري، لذلك وصفت الدولة المصرية القضية الفلسطينية بأنها «قضية العرب المحورية»، فمصر دوماً تدافع بكل قوة عن حق الشعب الفلسطيني.

فمصر على مدار التاريخ كانت ولا زالت سندا داعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولم تتخلى يوما عن مسؤولياتها القومية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني بل هي اول المبادرين والداعمين للشعب الفلسطيني.

وأُعلن فجر اليوم، عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

فيما رحب الأردن، في بيان لوزارة الخارجية، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وأكد القضاة أهمية ضمان إسهام الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم. ‏