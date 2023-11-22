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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هرد على أسئلتكم .. أول تعليق من هاني الناظر بعد وعكته الصحية

هاني الناظر
هاني الناظر

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رسالة إلى جمهور بعد غياب فترة طويلة بعد إصابته بمرض السرطان. 

وكتب الناظر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الحمد لله ..يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتي الان ولفترة قادمة  لكن بإذن الله وقوته ورحمته اتمني ان لا يحرمني  المرض من التواصل معكم  واستقبال عدد من اسئلتكم الطبية والإجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية ..

وتابع : واشكر حضراتكم من كل قلبي علي دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم 

 

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وكان شادي إمام مدير مكتب الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عن تطورات حالة الصحية بعد إصابته بورم سرطاني ومكوثه بالعناية المركزة لمدة عدة أيام متواصلة .
وقال إن الدكتور هاني الناظر  خرج من غرفة الرعاية المركزة، انتظارًا لخضوعه للجلسة الثانية من العلاج الكيماوي.

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ، وأستاذ الأمراض الجلدية، قد شاركم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بفيديو جديد يكشف عن حالة والده.
وقال محمد الناظر: " تعرض هاني الناظر لتعب شديد مساء أمس ادي إلي أرتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلي إنخفاض كرات الدم الحمرا و البيضاء بشكل ملحوظ و رعشة شديدة."

وتابع: "ظهرت كل هذه الأعراض نتيجة جرعات الكيماوي المكثفة و الشديدة التي ادت إلي عدم استقرار الحالة الصحية لذا أدي إلي نقله للعناية المركزة، حاليا ممنوع الزيارة تماما لوجودة في الرعاية."قال مدير مكتب الدكتور هاني الناظرأن الطبيب المصري خرج من غرفة الرعاية المركزة، انتظارًا لخضوعه للجلسة الثانية من العلاج الكيماوي.

 

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الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر 

 

حرصت نجلاء الناظر ابنة الطبيب الشهير على أن توجه، الشكر لكل من توجه بالسؤال عن والدها، مؤكدة أن حالته الصحية صعبة، قائلة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بشكر أي حد بيسأل على والدي أو حابب يتطمن عليه، وبشكركم على دعائكم ليه، أنا يجيلي رسائل كتير جدا يوميًا فيه سؤال عنه وعن أحواله الصحية».

وسردت ابنة هاني الناظر حالته الصحية، قائلة: «في الواقع هو وضعه الصحي صعب و تعبان جدا ومحتاج لدعاء كل حد، لكن صعب أرد على رسائل يوميا لأن الوضع صعب تقييمه قبل ما يمر وقت طويل من العلاج، يعني مش قبل 3 أشهر على الأقل أو أكتر عشان نقدر نقول فيه تحسُّن».

كشف شادي امام مدير مكتب الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية عن تطورات حالة الصحية بعد اصابته بورم سرطاني ومكوثه بالعناية المركزة لمدة عدة ايام متواصلة .
 

هاني الناظر نجلاء الناظر الأمراض الجلدية المرض الطبية

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