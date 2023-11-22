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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا..ماذا قال لابنه؟

هاني الناظر
هاني الناظر

بعد فترة طويلة، علّق الدكتور هاني الناظر لأول مرة منذ دخوله في فترة مرض صعبة خضع فيها لعملية جراحية ويمكث في المستشفى ليتلقى العلاج بعد التأكد من إصابته بالمرض الخبيث . 

حالة هاني الناظر

وكتب الدكتور هاني الناظر على حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "الحمد لله، يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي، وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى ألا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطيبة والإجابة عنها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية". 

هرد على أسئلتكم .. أول تعليق من هاني الناظر بعد وعكته الصحية

هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا.. ماذا قال لابنه؟

وتابع هاني الناظر: "أشكر حضراتكم من كل قلبي على دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعًا" . 

ورغم أن الدكتور هاني الناظر مازال يمكث في المستشفى، إلا أنه قرّر أن يعود لعمله السابق الذي اعتاد عليه ويجيب عن أسئلة مُتابعيه عبر الفيسبوك، وهو ما عودنا عليه الدكتور الناظر خلال السنوات الماضية ، ولم يمنعه مرضه من الاستمرار في المتابعة . 

مرض هاني الناظر

أما نجله محمد الناظر ، فقد كتب منشوراً على حسابه على فيسبوك ، يتحدث فيه عن مرض هاني الناظر، وآخر تطورات حالته الصحية.

وقال ابن هاني الناظر: "أنا حابب أشكر كل الناس اللي بتسأل على دكتور هاني.. إحنا لسة في المستشفى وبياخد العلاج الكيماوي وهيستمر 4 شهور، ومفيش أي جديد عشان أقوله غير أننا ندعي لحد ما العلاج يخلص على خير وربنا يكتبله الشفاء" . 

وتابع: "هو طلب مني انهاردة إني خلاص أتعامل على الصفحة بشكل طبيعي ومتكلمش عن مرضه تاني وربنا يكتب الشفا ومتنسوناش من دعواتكم".

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هرد على أسئلتكم .. أول تعليق من هاني الناظر بعد وعكته الصحية

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