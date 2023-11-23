رسالة حاسمة من الرئيس السيسي أمام العشرين بشأن غزة.. ونتنياهو: سنطلق سراح أطفال وسيدات مقابل محتجزينا| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

نتنياهو: سنطلق سراح أطفال وسيدات مقابل إطلاق سراح محتجزينا

علق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية تعلن نبأ صادما عن المستشفى الإندونيسي في غزة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه توجد 65 جثة فى ساحة المستشفى الإندونيسى لم يتم الوصول لها بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل.

الخارجية تكشف ملامح مشروع قرار مصري لتقديمه إلى مجلس الأمن

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مشروع القرار الذي تجهزه مصر تم صياغته بالفعل، وعنوانه وجود آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، دون تعنت من الجانب الإسرائيلي، وعلى الدول أن تتحمل مسؤوليتها، والدول التي تعارض عليها تحمل مسؤوليتها بالكامل أمام مجلس الأمن.

الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي.

تجسيدا للانتقائية.. رسالة حاسمة من الرئيس السيسي أمام العشرين بشأن غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية خاصة في قطاع غزة .

دموعك غالية أوي | أحمد موسى يعرض مأساة الطفل الفلسطيني إبراهيم

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لطفل بترت يده اليسرى في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

حازم عمر: اهتممت بالقضية الفلسطينية بشكل أكبر من التفكير بحملتي الانتخابية

قال حازم عمر المرشح الرئاسى، إن الحكومة الإسرائيلية انتهكت القانون الدولى الإنسانى ونحن ضد الاعتداء على المدنيين والدم الفلسطيني ليس أرخص من أي دم آخر وما حدث في غزة غير مقبول.

إبراهيم عيسى: مشهد تبادل الأسرى يعكس أننا أمام حرب نساء وأطفال

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ملاحم الهدنة الإنسانية بدأت تتكشف والشعب الفلسطيني ينتظر كل لحظة قذيفة وهدم للبيوت ومزيد من الشهداء والمصابين، قائلا: "هذه لحظة ليهدأ فيها الفلسطينيون من تلك الحرب البشعة الهمجية والإرهابية ونحن أمام وقت يرحم فيه الشعب من عذاب مرير يومي منذ 7 أكتوبر الماضي".

الحوثيون: أطلقنا دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة

أعلن الحوثيون، إطلاق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبي الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ليست شريكا في جهود مصر وقطر.. مستشار الرئيس الفلسطيني يهاجم أمريكا

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهد من شأنها حقن الدم الفلسطيني، مؤكدا أن ما تسعى له القيادة الفلسطينية من خلال الجهود الدبلوماسية الخاصة، والدبلوماسية العربية الإسلامية هو العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني.