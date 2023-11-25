مقابل إطلاق سراح محتجزين.. وفد قطري يصل إسرائيل لبحث تمديد الهدنة

أفادت قناة العربية أن وفدا قطريا وصل إسرائيل لبحث تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

ومن جانبه؛ توقع الإعلامي القطري جابر الحرمي عبر صفحته علي منصة اكس أن يدخل اليوم وفد قطري تترأسه لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية إلى قطاع ‎غزة للوقوف على أولويات احتياجات القطاع .

وغرد قائلا : في الوقت نفسه تواصل ‎قطر تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى ‎غزة حيث حطت في مدينة العريش بجمهورية ‎مصر الشقيقة اليوم طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 46 طنا من المساعدات تتضمن 6 سيارات إسعاف ومواد غذائية تمهيدا لنقلها إلى ‎غزة ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 16 طائرة بإجمالي 579 طنا من المساعدات.