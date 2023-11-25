وكيل الأزهر: الإمام الأكبر حريص على دعم الحافظين لكتاب الله

نظم الجامع الأزهر الشريف اليوم، حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي ينظمها بنك فيصل الإسلامي سنويا، وذلك للعام الثاني على التوالي برعاية كريمة من الازهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، على اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بكتاب الله تعالى وتربية النشء على تلاوته وتدبر آياته وحفظه، مشيدا بالتعاون بين الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي الداعم لجميع الأنشطة والفعاليات الداعمة لحفظة كتاب الله ، موجها الشكر لجميع القائمين على المسابقة.

وخلال الحفل الذي أقيم اليوم السبت، في مقر بنك فيصل الإسلامي بالجيزة ، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف وفي مقدمتهم الدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، والشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة ، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر ، نقل وكيل الأزهر الشريف تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجميع الحاضرين وللفائزين ولأولياء أمورهم، مؤكدا في رسالته للطلاب على ضرورة مواصلة التفوق والمداومة على مراجعة القرآن الكريم والاعتصام به وجعله دستورا للحياة.

وأكد الدكتور الضويني، أن القرآن الكريم هو رمز القوم لمن استمسك به ورمز الهداية لمن اعتصم به، مؤكدا أن هؤلاء الحافظين لكتاب الله هو بركة هذه الأمة ومصدر عزتها ورمز فخرها ، مشددا على القائمين على إدارة الجامع الأزهر الشريف بببذل أقصى الجهد لتذليل كافة العقبات أمام حملة كتاب الله، مستعرضا مراحل المسابقة والتيسير على الطلاب خلال فترة الاختبارات.

من جهته ، قال الدكتور هاني عودة ، إن مؤسسة الأزهر الشريف منذ نشأتها عنيت عناية كاملة بالقرآن الكريم، فعلى مر العصور احتضنت أورقة الجامع الأزهر كتاب الله تعليما تلاوة وحفظا وتجويدا وتدارسا، ومن هذا المنطلق قام الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم للموسم الثاني على التوالي وبالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي.

وذكر د. عودة، أن الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف وبالشراكة مع لجنة مراجعة المصحف الشريف، قامت بوضع الخطوط العريضة التي تضمن شفافية المسابقة حيث قامت اللجنة وبالتعاون مع الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية بوضع الأسئلة لتحقيق مبدا العدالة في توزيع الأسئلة.

من جهته ، أعرب إسلام المصري، مدير صندوق الزكاة ببنك فيصل الإسلامي، نيابة عن محافظ بنك فيصل الإسلامي، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم في "مسابقة بنك فيصل الإسلام" تحت رعاية الأزهر الشريف، كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر على دعمه لهذه المسابقة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به أسر الطلاب في تشجيع أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى المشرف.

وأشاد مدير صندوق الزكاة ببنك فيصل الإسلامي، بالجهود التي يقوم بها الأزهر في نشر صحيح الدين الإسلامي، ودوره البارز في دعم أعمال الخير والبر ونشر علوم القرآن الكريم، بالإضافة للمنح المقدمة للوافدين ليكونوا دعاة إسلام على منهج الأزهر الوسطي في بلادهم، مبينًا أن النشاط الاجتماعي له أثار إيجابية في دعم مسيرة التنمية وتحقيقها على أرض الواقع، وهو ما يسعى البنك إلى تحقيقه من خلال تعاونه مع الأزهر الشريف.

وتم تكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وعددهم (٣٥) طالبا وطالبة من إجمالي المتقدمين للمسابقة وعددهم (٥٦٨٤) متسابقا.

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