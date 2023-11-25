يسبب أضرارا كارثية.. كيف تقلل من السكر في استهلاكك اليومي

يتسبب الإكثار من السكر في تدهور صحة الإنسان وتعرضه للإصابة بعدد كبير من الأمراض منها القلب والضغط وتسوس الأسنان والشيخوخة المبكرة والسكرى.

وفقا لما جاء في موقع heartandstroke نصائح لتقليل تناول السكر.



- لا تشرب السعرات الحرارية الخاصة بك.

تجنب المشروبات السكرية و اشرب الماء بدلًا من ذلك عندما تشعر بالعطش كما أن الحليب قليل الدسم وغير المحلى هو أيضًا وسيلة جيدة لإرواء العطش أو قم بإضافة نكهة إلى الماء باستخدام شرائح الليمون أو البرتقال أو الليمون الحامض أو الفراولة أو النعناع الطازج.



تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر وليس لها أي قيمة غذائية (ولهذا يطلق عليها اسم "السعرات الحرارية الفارغة").



تجنب عصير الفاكهة، حتى لو كان عصير فواكه 100% وعلى الرغم من أن عصير الفاكهة يحتوي على بعض فوائد الفاكهة (الفيتامينات والمعادن)، إلا أنه يحتوي على سكر أكثر من الفاكهة وألياف أقل و لا ينبغي استهلاك عصير الفاكهة كبديل للفواكه ذاتها.



ابتعد عن المشروبات الساخنة الفاخرة التي تحتوي على السكريات الحرة فعلى سبيل المثال اطلب لاتيه بدلاً من قهوة الموكا وأضف جوزة الطيب والقرفة للحصول على نكهة إضافية بدلاً من إضافة السكر.



- جرب الأطعمة الكاملة والأطعمة الكاملة هي العناصر التي تظل قريبة من حالتها الطبيعية قدر الإمكان مع القليل من المعالجة.

ومن الأمثلة على ذلك: الخضروات والفواكه الطازجة أو المجمدة، والدواجن والأسماك، والفاصوليا، والعدس أو التوفو، والأرز البني، والكسكسي المصنوع من القمح الكامل، والشعير، وخبز الحبوب الكاملة، والحليب العادي قليل الدسم، واللبن الزبادي العادي، والجبن.

- تناول وجبة خفيفة بشكل معقول: قم بتخزين المكسرات المحمصة والجبن قليل الدسم والصوديوم والمقرمشات والخضار والصلصة واللبن الزبادي العادي مع الفواكه الطازجة وقلل من كمية المخبوزات والحلويات والحلويات والشوكولاتة التي تتناولها.

- تناول الحبوب قليلة السكر، اختر الحبوب التي تحتوي على أقل من 6 جرامات من السكر وأكثر من 4 جرامات من الألياف لكل كوب (30 جرامًا).

- طهي الطعام في المنزل في كثير من الأحيان: اختاري الوصفات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر وتحقق من قسم الوصفات لدينا للحصول على مجموعة واسعة من الوصفات اللذيذة

يمكنك أيضًا تجربة وصفاتك المفضلة عن طريق تقليل كمية السكر المضاف إلى وصفاتك بمقدار الربع إلى الثلث.

- اقرأ جدول الحقائق الغذائية وقائمة المكونات الموجودة على الأطعمة المعلبة: انتبه بشكل خاص لحجم الحصة والكمية الإجمالية للسكر وقراءة قائمة المكونات ويخبرك جدول الحقائق الغذائية بالكمية الإجمالية للسكر في المنتج (من السكريات الطبيعية والمضافة) وستتيح لك قائمة المكونات معرفة مصدر السكر.