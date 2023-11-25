يعد الثوم من أغني الأطعمة الطبيعية المحتوية على كم كبير ومميز من العناصر الغذائية التى تجعله هام جدا للصحة، ولكن مالا يعلمه كثيرون أن تناول الثوم له فوائد خاصة في الشتاء حيث يساعد على الوقاية من مشكلات عديدة.

ووفقا لما ذكره موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم فوائد تناول الثوم في الشتاء.

الثوم مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يساعد في إصلاح تلف الخلايا الناتج عن وجود الجذور الحرة في الجسم.

وبصرف النظر عن ذلك، يعد الثوم مصدرًا رائعًا للمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس.

كما أن الثوم مصدر جيد لفيتامين C وفيتامين B6 (البيريدوكسين) ويساعد وجود فيتامين C والحديد في الثوم على تعزيز جهاز المناعة بشكل طبيعي ويمنح الجسم قوة كبيرة ويساعد في بناء المقاومة ضد الالتهابات الموسمية.

فيتامين سى

وبالتالي، فإن إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في الحفاظ على دفء جسمك خلال فصل الشتاء، لذا قم بتجهيز نفسك لبرد الشتاء وامنح جسمك التغذية التي يحتاجها بشدة من خلال اتباع بعض الطرق السهلة لإضافة الثوم إلى نظامك الغذائي الشتوي.