وزيرة الهجرة: نسعى دائما للقاء رموز الجاليات المصرية في الخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها أجرت جولتين لأكبر تواجد للمصريين في الخارج بمنطقة الخليج وهما السعودية والإمارات على التوالي، لافتة إلى أن التفاعل خلال الجولات كان "فوق الوصف".

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها اجتمعت مع أكبر عدد من أقطاب الجاليات في هذه الدول، وتحدثت معهم على مسؤوليتهم لمساعدة الآخرين على النزول للانتخابات.

حتى لا تلقى بنفس المصائر

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مصر تحتاج من قيادتها القادمة أن تكون على قدر المسؤولية وتمتعها بالقدرة على صنع القرار السديد، خاصة أن مصر محاصرة بحدود مضطربة وبأزمات ومشاكل، كما أنها الدولة المحورية على الصعيد العالمي التي تساعد الجميع وتمدهم وتكافح حتى لا تلقى بنفس المصائر وهذا نتيجة قيادة حكيمة، لذلك يجب أن يقوم الجميع بمسؤوليتهم.