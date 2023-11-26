هل تناول القهوة يقي من النسيان.. أبحاث جديدة تجيب

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يكون له بعض الفوائد على الوظائف العقلية، بما في ذلك تحسين الانتباه والذاكرة القصيرة الأجل، يعزى هذا التأثير إلى الكافيين، المكون النشط في القهوة.

حقيقة أن تناول القهوة يقي من النسيان

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن الكافيين هو محفز عصبي يعمل على تحفيز نشاط الدماغ، يعتقد أنه يعزز إنتاج الدوبامين والنورأدرينالين، وهما ناقلات عصبية تلعب دورًا في التركيز والانتباه. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الكافيين يمكن أن يعوق امتصاص مركب يسمى أدينوزين، والذي يعتبر مثبطًا طبيعيًا للنشاط العصبي.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تأثير القهوة على الوظائف العقلية يختلف من شخص لآخر، بعض الأشخاص قد يشعرون بزيادة في الانتباه والتركيز بعد تناول القهوة، في حين قد لا يكون للآخرين تأثير ملحوظ كما أن تأثير الكافيين قد يكون أكثر فاعلية لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الكافيين بانتظام.

ومع ذلك، ينبغي أيضًا الانتباه إلى أن تناول الكافيين بكميات كبيرة أو في فترات متأخرة من اليوم قد يؤثر على نوعية النوم ويسبب الأرق، وهو عامل يمكن أن يؤثر سلبًا على الوظائف العقلية والذاكرة.

بصفة عامة، ينصح بتناول القهوة بشكل معتدل وفي الحدود المعقولة، وأن تكون جزءًا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنوم الجيد والنشاط البدني.