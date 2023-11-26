أهم الأخبار.. رحيل موديست عن الأهلي.. رئيس شعبة الدخان يهدد تجار السجائر.. شهداء غزة لا يشعرون بألم الموت

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

رمال مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من طقس الأحد



السيطرة على حريق في منزل بالشرقية



قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وسقوط 4 شهدا



الأهلي يضم مهاجم محلي في يناير وموديست يرحل بنهاية الموسم الجاري



رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها



رئيس شعبة الدخان يهدد تجار السجائر: هبلغ عن تجار السوق السوداء.. فيديو



خبير: لولا تدخل الجانب المصري بصورة حقيقية لفشلت صفقة تبادل الأسرى.. فيديو



هل شهداء غزة يشعرون بألم الموت؟.. باحث بالأزهر يجيب



قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على مذيعة لمنع تغطية وصول أسيرة محررة.. فيديو



قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وسقوط 4 شهداء

