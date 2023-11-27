الصين ترأس جلسة الأمن بعد غد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير وانج يي سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية نيويورك بعد غد الأربعاء، لرئاسة جلسة لمجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال وانج وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري: “تأمل الصين أنه من خلال استضافة هذا الاجتماع لمجلس الأمن، أن يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار”.

وتترأس الصين مجلس الأمن لشهر نوفمبر.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ساعاتها الـ 24 الأخيرة اليوم الاثنين، وسط توقعات باستعداد الطرفين لتمديد الهدنة بعد الإفراج عن المزيد من الرهائن في غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت الهدنة التي بدأت يوم الجمعة إطلاق سراح عشرات الرهائن، مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 100 أسير فلسطيني.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الاهتمام تحول الآن إلى ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة قبل انتهائها المقرر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد: “هذا هدفي، وهذا هو هدفنا، أن يستمر هذا التوقف إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية المزيد من الرهائن يخرجون فضلًا عن ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة”.

وأضاف أنه يود أن يتوقف القتال مؤقتا "طالما استمر الإفراج عن المحتجزين".