لافروف: روسيا ليس لديها خطط غزو لجيرانها

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أي خطط لروسيا بغزو جيرانها، مؤكدًا أن التصريحات الغربية تتنافى مع الواقع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي إن روسيا ليس لديها، ولم يكن لديها، ولن يكون لديها خطط عدوانية ضد جيرانها، والتصريحات في الغرب حول هذا الأمر لا تتوافق مع الواقع.

وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صرح شخصيًا مرارًا وتكرارًا بأن روسيا سوف تنتصر وتهاجم الدول المجاورة، إذا لم تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا.

وشدد الوزير على أن أوستن لا يمكنه إلا أن يتلقى تقييمات من خبراء البنتاجون، بما في ذلك أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث في أوكرانيا.