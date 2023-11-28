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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى ميلادها.. محطات من حياة مها أبو عوف

صدى البلد

يحل اليوم ذكرى  ميلاد الفنانة مها أبو عوف وتعد احدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى رغم ظهورها فى أدوار ثانية الا انها مؤثرة فى أحداث العمل. 

نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة مها ابو عوف. 

- ولدت في 28 نوفمبر عام 1959 بمحافظة القاهرة.

- والدها هو الفنان الراحل أحمد شفيق أبوعوف، وشقيقها الفنان عزت أبوعوف.

- والدها كان صعيديا من محافظة المنيا، ووالدتها كانت من أصول سورية تركية.

- تخرجت «مها» في الجامعة الأمريكية.

- كانت «مها» أحد أعضاء فرقة «4M» الغنائية في أواخر السبعينيات، مع شقيقها غزت وأخواتها الثلاث، وأشهر ما قدموه «دبدوبة التخينة»، و«مغنواتي»، و«لا عاجبك كده ولا كده»، و«جنون الديسكو»، وغيرها.

- احترفت «مها» التمثيل بشكل مباشر عقب توقف فرقة «4M» عن العمل.

- ظهرت «مها» لفترة وجيزة مذيعة في التليفزيون، من خلال تقديمها فقرة للتمارين الرياضية.

- تزوجت «مها» من عازف الجيتار عمر خورشيد في عام 1981، والذي توفي في حادث سير في نفس السنة.

- توقفت «مها» عن التمثيل مرتين، الأولى كانت بعد وفاة عمر خورشيد، وغابت 3 سنوات، والثانية اختفت لمدة 10 سنوات.

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- تزوجت «مها» بعد وفاة «خورشيد»، وأنجبت ابنها الوحيد «شريف»، وبعد انفصالها من والد نجلها ارتبطت بـ«عمر المنزلاوي» زوجها الحالي.

- مرت «مها» بأزمة صحية ونفسية بعد وفاة «خورشيد»، بعد أن فقدت جنينها منه، وهو ما تسبب في مشكلات جعلتها تنجب ابنها شريف من زوجها الثاني بعد فترة امتدت لـ15 عامًا.

- صرحت الفنانة مها أبو عوف في برامج عديدة أن الفيلا التي كانت تعيش بها مع أسرتها بالزمالك تسكنها الأشباح بسبب قتل صاحبها شيكوريل وأسرته قبل أن يسكنوها وذكرت أن الشبح كان يظهر لهم دائما على هيئة رجل يمسك في يده فانوس وكان شعره أبيض ويدخل في الحائط.

وأضافت أنها كانت في محل شيكوريل ورأت صورة على حائط المحل وسألت عن صاحب هذه الصورة قالوا لها هذا شيكوريل صاحب المحل قالت لهم هذا هو الشبح الذي يظهر لنا في البيت.

أبرز المعلومات الجامعة الأمريكية الفنانة مها أبو عوف برلنتي عبد الحميد

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