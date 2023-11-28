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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع الدعوى الثقافي بالمساجد الكبرى بسيناء بعنوان إغاثة الملهوف

نشاط دعوى بالمساجد
نشاط دعوى بالمساجد الكبرى في سيناء


 

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء إقامة فعاليات اليوم الثاني لعدد  ( 100 ) لقاء أسبوع دعوى ثقافي فى المساجد الكبرى ، بجميع إدارات الأوقاف الفرعية ، مراكز محافظة شمال سيناء.
أقيمت فعاليات اليوم الثاني تحت عنوان: (إغاثة الملهوف).، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

 

حيث  كثفت مديرية أوقاف شمال سيناء أنشطتها الدعوية بالإدارات الفرعية لليوم الثاني على التوالي ، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الاوقاف .

 

إغاثة الملهوف:

 

وقد  دار حديث السادة العلماء حول العناصر التالية: 
 قيمة إغاثة المكروب والملهوف في الإسلام.
و فضل إغاثة المكروب وأثرها على الفرد والمجتمع .
وإغاثة المكروب سلوك الأنبياء والصالحين .
و صور مضيئة في إغاثة المكروب والملهوف .
 

 

 و أكد  العلماء أئمة المساجد المحاضرين: بأنّ  قيمة التكافل بين الناس، وخُلُقَ إغاثة المكروب من الأمور التي لا يقوم المجتمع المسلم إلَّا بها، إنَّها قيمٌ إنسانيَّة اجتماعيَّة راقية، ويُعتبر خلق إغاثة المكروب في الإسلام من أهم الأعمال شأنها شأن باقي الأمور التي يقوم بها المسلم، لأنه عمل يتقرب به المسلم إلى الله وهو جزء من العبادة .

 وقد أكثر الله سبحانه وتعالي، من الدعوة إلى الخير، وإغاثة المكروب ، وقد أحسن الله تعالى إلى الإنسان أيما إحسان ، وأمره أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان إلى الآخرين ، وتقديم الخير لهم، سواء بالمال، أو بالمشورة الصادقة، أو بالمواساة.
 

حيث يضم كل لقاء فى الأسبوع الثقافي ، اثنين من العلماء أئمة المساجد المتميزين المشاركين فى النشاط ، تحت إشراف السادة قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية.
 

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سيناء المساجد الاسبوع الثقافى إغاثة الملهوف

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