أخبار التكنولوجيا| سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل.. والشركات الأكثر طلبا لمتخصصي الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ريلمي تحقق إنجازًا جديدًا بالوصول إلى 200 مليون هاتف ذكي بالأسواق العالمية
حققت شركة ريلمي إنجازًا كبيرًا حيث استطاعت بيع 200 مليون هاتف ذكي في أسواق الهواتف الذكية العالمية، حيث يأتي هذا الإنجاز بعد 5 سنوات من بدء رحلتها في عالم الهواتف.
على رأسها أمازون وميتا.. هذه الشركات الأكثر طلبا لمتخصصي الذكاء الاصطناعي
ساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة فرص العمل بشكل كبير للمتخصصين فيه، الأمر الذي يعد مفارقة كبيرة بين آثاره السلبية على الوظائف والعمالة بشكل عام وبين خلق وظائف جديدة كليًا، حيث كشفت دراسة حديثة أن هناك أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام وحده.
ما علاقة إنقاذ X ؟ .. سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ
في زيارة وصفها البعض بأنها “زيارة إنقاذ X” ، التقى الملياردير إيلون ماسك بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث هبطت اليوم الطائرة الخاصة بـ ماسك في مطار بن جوريون بإسرائيل، وذلك اتهامات بمعاداة السامية.
بعد إلغائها.. واتساب يعيد ميزة للخصوصية أطلقها العام الماضي
أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على وشك إعادة ميزة "العرض مرة واحدة" والمخصصة للصور ومقاطع الفيديو، وذلك بعد مرور عام على إلغاء الميزة التي تم إطلاقها خصيصًا من أجل حماية الأطفال والمراهقين.
بديل الفلاجشيب الأرخص.. أقوى موبايل سامسونج للشباب في 2023
تخصص شركة سامسونج هواتف Galaxy FE لفئة الشباب بسعر أقل، من هواتفها الفلاجشيب حيث تعتبر نسخًا أرخص، مع الاحتفاظ بعدد من المواصفات الجبارة للجمع بين السعر المناسب للشباب وأيضا مع التصميم والأداء الكبير.
بأداء جبار.. أفضل تابلت قادم من شاومي للشباب والفئة المتوسطة
تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق جهاز التابلت المميز Xiaomi Pad 7 Pro والمُرشح لأن يكون واحدًا ضمن أفضل أجهزة تابلت أندرويد والمخصصة للفئة المتوسطة والشبابية، حيث يتميز بقدرات جبارة مع أداء كبير.